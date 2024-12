Roben unes sabates firmades per un youtuber en una botiga d'Escaldes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La botiga de sabates 'Limited Andorra' situada a l'avinguda Carlemany d'Escaldes ha denunciat, a través de les seves xarxes socials, el robatori d'unes sabates firmades pel youtuber 'Plex'. En el vídeo, es pot veure el moment en què el youtuber va passar per la botiga i va firmar les sabates, de les quals el propietari diu que "les exhibim amb molt orgull a la nostra vitrina". També es pot observar el moment registrat per les seves cameres de seguretat, on s'aprecia com un home s'endú les sabates que estan sobre la vitrina, suposadament les firmades, dintre la jaqueta. Al llarg del vídeo penjat a les seves xarxes socials, el propietari de la botiga expressa el seu malestar i la seva tristesa pels fets ocorreguts, i demana que el vídeo arribi al youtuber per tornar a tenir les sabates firmades a la botiga.