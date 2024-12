Les dones a Andorra guanyen un 12,7% menys que els homes

El sistema d’indicadors d’igualtat d’Andorra, publicat ahir pel departament d’Estadística, revela que la bretxa salarial entre homes i dones continua sent significativa al país. Segons l’informe, els homes perceben una renda mitjana anual de 38.243 euros, mentre que les dones obtenen 33.945 euros, un 12,7% menys. Aquesta desigualtat salarial reflecteix la persistència de desequilibris de gènere en el mercat laboral, tot i que la taxa d’activitat femenina (82,2%) s’acosta cada vegada més a la masculina (86,7%).

Les diferències es fan especialment evidents en sectors molt segregats per gènere. Àmbits com ara la construcció són gairebé exclusius per als homes, amb només un 10% de dones entre els treballadors. Per contra, sectors com les activitats sanitàries i socials estan dominats per les dones, que ocupen el 78,2% dels llocs. A més, el risc de pobresa i exclusió social afecta més les dones, amb un 20,2% d’afectades, davant del 17,6% dels homes, accentuant encara més la precarietat econòmica femenina.

Altres àmbits analitzats per l’informe també posen en evidència aquestes desigualtats. En el camp educatiu, per exemple, les dones representen el 50,4% dels estudiants de bàtxelor, tot i que la seva presència és inferior en estudis de formació professional i màsters. A l’esport, els homes segueixen sent majoritaris, amb el 73,2% del total de llicències esportives, tot i que les llicències femenines han experimentat un lleuger increment durant els darrers cinc anys.

En l’àmbit de la representació política i el poder, la desigualtat també és evident. Cossos especials com ara els bombers mantenen una presència femenina mínima, amb una ràtio de 10,5 homes per cada dona. En l’àmbit institucional, les dones ocupen menys de la meitat dels càrrecs en òrgans com el Consell General o els comuns, tot i haver-hi millores progressives.

Un altre aspecte destacat de l’informe és la violència de gènere. L’any 2023 es van registrar 301 casos atesos pel servei d’atenció a víctimes de violència de gènere (SAVVG), una reducció respecte a anys anteriors. La violència psicològica és la més reportada, afectant pràcticament totes les víctimes, seguida de la física i la social. Tot i aquesta disminució en les xifres, les autoritats subratllen la necessitat de mantenir i reforçar les polítiques de protecció i prevenció.

El sistema d’indicadors d’igualtat proporciona una radiografia detallada de les desigualtats existents a Andorra i representa una eina essencial per dissenyar polítiques que afavoreixin una societat més equitativa. Tot i els avenços puntuals en alguns sectors, les dades mostren que el Principat encara té reptes importants per superar en la lluita per la igualtat de gènere.