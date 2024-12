L’ocupació de Cap d’Any anima el sector hoteler

L’inici d’any es presenta molt profitós per al sector hoteler, que preveu una ocupació entre el 30 de desembre i el 5 de gener del 86,5%. Una xifra que podria créixer i situar-se “entre el 86% i el 90 %”, segons va explicar al Diari el director de la Unió Hotelera (UHA), Jordi Pujol. Pel que fa a Nadal –24, 25 i 26 de desembre–, l’ocupació va excedir les expectatives i es va situar prop del 70%, cinc punts per sobre del previst. Per dies, el 24 va registrar una ocupació del 60%, el dia de Nadal va ser del 70% i per Sant Esteve els hotels van tenir el 83% de les habitacions ocupades. Xifres que pràcticament igualen les registrades l’any passat (+1%). La setmana sencera, del 23 al 29, va tenir una ocupació del 82%, segons va destacar Pujol.

Un turista caminant per l’avinguda Meritxell amb l’equipatge.Fernando Galindo

“Estem en xifres iguals o millors que l’any passat i això ens fa ser optimistes de cara a Cap d’Any” Jordi Pujol, Director de la Unió Hotelera



Per parròquies, la previsió de Cap d’Any mostra que la parròquia més ocupada seria Escaldes, amb un 91%; la plata se l’enduria Encamp, amb un 88,5%, i el bronze seria per a Canillo, amb un 87,5%. Andorra la Vella es quedaria fora del podi, amb un 87%, i la seguiria la Massana, amb un 84,5%. Pel que fa a Ordino i Sant Julià, la Unió Hotelera encara no ha rebut les dades de tots els hotels i no té una estimació exacta. De la mateixa manera, les dades encara no són definitives i Pujol va explicar que “normalment Escaldes i Andorra solen estar per davant, però pot ser que encara quedi algun hotel per notificar-nos-ho i per això Andorra surt per sota”.

Els dies de Nadal desglossats per territoris van deixar una estampa similar. La parròquia amb més ocupació va ser Escaldes, amb un 86%; Andorra la Vella es va situar 10 punts per sota (76%); Canillo i Encamp van empatar, amb un 71%, i la Massana es va quedar a un punt, amb un 70% rodó. Ordino i Sant Julià van acabar amb xifres similars.

La valoració de Pujol davant les dades va ser positiva. “Estem en xifres iguals o millors que les de l’any passat i això ens fa ser optimistes de cara a Cap d’Any”, va explicar el president de la UHA, que va afegir que l’ocupació de Nadal, lleugerament superior a la de l’any passat, pronostica un millor inici del 2025.

Les bones dades per a l’any nou són un regal de Reis anticipat per als hotels, que necessitaven un bon final de desembre per compensar el pont de la Puríssima. “Amb les previsions de Nadal vaig demanar l’arrossegat del desembre i estàvem tres o quatre punts per sota de l’any passat per culpa del pont”, va dir Pujol, que va apuntar que la diferència entre la Puríssima d’enguany i la del 2023 va ser del 16% a favor de la de l’any passat. La comparació, però, no és del tot justa, “el 2023 el pont va ser de cinc dies i, a més, les pistes estaven obertes”, va justificar Pujol, que va destacar que aquests van ser dos factors que van afavorir molt l’arribada de turistes. La xifra d’ocupació durant la Puríssima va ser del 73,96%, mentre que la setmana del 2 al 8 es va situar en el 51,4%.

Si es compleixen les previsions de la UHA, “haurem tingut un desembre correcte i haurem recuperat més o menys la davallada del pont”, va acabar Pujol.