Un incendi en una xemeneia d'un restaurant de Meritxell, a Canillo, ha provocat la mobilització de bombers i policia, que s'han traslladat al lloc dels fets per aturar les flames, que, segons apunta bombers, serien minses. El cos d'emergència explica que l'avís ha saltat al voltant de dos quarts d'una del migdia, quan diverses persones han vist sortir flames de la xemeneia d'un restaurant. Una vegada s'ha mobilitzat els efectius necessàris al lloc dels fets, aquests han vist que es tractava d'una falsa alarma, on només eren algunes flamarades que sortien de la xemeneia, sense anar més enllà. El cos de bombers també ha avisat a la policia, i ambdós cossos continuen presents al lloc dels fets per esclarir la situació.