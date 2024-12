Gran afluència a les activitats del Saló de la Infància

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 30a edició del Saló de la Infància i la Joventut va tancar ahir dilluns les portes a Encamp després de quatre dies d’activitats per reobrir al Pas de la Casa del 2 al 4 de gener. Segons va assegurar el comú en un comunicat, l’afluència de públic ha estat “contínua i en creixement durant els quatre dies d’esdeveniment”. Tots els espectacles han penjat el cartell de complet i la resta dels espais han anat acollint cada dia una afluència contínua de gent. Hi ha hagut tallers per a infants, joves, famílies i, la gran novetat i una de les més ben rebudes, les activitats per a primeres edats (els infants de maternal).