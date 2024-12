Govern rebaixa a 18 anys l’edat per obtenir el carnet per conduir busos petits i camions

Obtenir qualsevol dels permisos de conduir que permeten dur busos o camions dels diferents tonatges i dimensions es flexibilitza i s’obre als joves a partir de 18 anys. El Govern ha aprovat una modificació reglamentària que rebaixa l’edat a la qual es poden obtenir les llicències i que treu el requisit d’experiència prèvia fixat fins ara, que obligava a acreditar almenys un any de bagatge amb un permís de categoria inferior. Es tracta d’una mesura reclamada pel sector del transport, va indicar l’executiu, que vol incentivar l’interès laboral en un sector que pateix les mancances de personal, “especialment al transport de viatgers, sobretot arran del desplegament i la gratuïtat de les línes nacionals de transport públic”.

Hi ha vuit llicències de conducció que habiliten a conduir autobusos o camions i que estan lligades a les dimensions o el tonatge. El reglament vigent fins ara fixa en 19 anys l’edat mínima per obtenir la llicència per conduir un camió petit i demana un any d’experiència de la B, la de conducció de turismes. A partir d’aquí, el requisit d’edat de la resta de carnets oscil·la entre els 20 i els 22 anys. El nou reglament obre quatre dels vuit permisos a joves de 18 anys, encara que en alguns casos necessitaran superar un certificat d’aptitud professional (CAP), que és una altra de les novetats de la normativa. El CAP s’acabarà de concretar durant el primer trimestre del 2025; el Govern dissenyarà el contingut i del procediment d’obtenció se n’ocuparan les autoescoles. Així, es podran examinar del carnet C1, que permet dur un camió petit, persones de 18 anys que tinguin el permís B; joves de la mateixa edat podran aspirar a fer-se amb el C1E, que faculta a dur també un remolc superior a 750 quilos si abans han superat el C1, i ja per conduir tota mena de camions (llicència C) serà necessari disposar del C1 i superar el CAP si l’edat de l’aspirant està entre els 18 i els 20 anys. A partir dels 21 ja no caldrà el certificat. Finalment, una persona de 18 anys podrà examinar-se del D1 per ser xofer d’un autobús petit si supera el certificat d’aptitud i té el permís B. Les edats mínimes per a la resta de carnets de bus pugen fins als 21 o als 24 (sense CAP) –vegeu detall al quadre–. Entretant no s’aprova el citat certificat d’aptitut les edats mínimes dels permisos afectats es mantindran amb el règim actual, va precisar l’executiu.

No és l’única novetat del reglament, que també introdueix canvis amb relació a la capacitació per conduir dels majors de 70 anys. Tot plegat, va puntualitzar el Govern, d’acord amb normativa europea, com en el cas de les modificacions anteriors. Arribar a aquesta edat ja no impedirà seguir conduint vehicles de les categories C1, C, D1 i D, però caldrà superar una revisió mèdica més exhaustiva que inclourà una prova psicotècnica, una prova analítica i una prova psiquiàtrica. Finalment, es modifica la periodicitat de les renovacions de les llicències a partir del B2 i tindran una vigència de cinc anys fins als 59 (ara el topall està en 49 anys), de dos anys fins als 75 i d’un any a partir d’aquesta edat.

El sector del transport de viatgers va aplaudir els canvis, però va admetre les dificultats per atreure gent jove. “La mitjana d’edat cada vegada és més elevada, no hi ha joves que s’hi vulguin dedicar”, va exposar el director general d’Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel. Una situació que atribueix a factors com ara la dedicació horària, que obliga a treballar en caps de setmana o festius, però també al cost econòmic d’obtenir la llicència. En tot cas, va expressar sobre la rebaixa d’edat que “benvinguda sigui” i que el mateix sector també ha de buscar fórmules per atreure aquest col·lectiu. En el mateix sentit es va expressar el director general de Coopalsa, l’altra concessionària de les línies regulars de transport públic, Gabriel Dallerès, que va indicar que ara mateix cobreixen les necessitats de personal amb les quotes d’immigració i “sobretot amb personal extracomunitari”, però que “tot el que sigui facilitar [la captació de personal] és positiu”.

Tampoc té falta de personal Autocars Nadal ara mateix, però Gabriel apunta que la mitjana d’edat dels xofers està prop de la cinquantena d’anys.

El darrer dels canvis del reglament és que el termini per poder conduir a Andorra amb un permís estranger es retalla de l’any actual a sis mesos.

ELS REQUISITS

C1

El permís per conduir camions petits es pot obtenir als 18 anys si es té permís B.

C1E

Per dur camió petit i remolc superior a 750 quilos. Es pot amb 18 anys i el C1.

C

Per portar tota mena de camions amb 18 anys caldrà un certificat d’aptitud. Si no, tenir 21 anys i el C1.

CE

Per dur, a més, remolcs de més de 750 quilos serà necessari tenir-ne 21 i el C.

D1

De busos petits. Per a joves de 18 amb certificat o de 21, sense. Cal el B.

D1E

Per a bus petit i remolc. L’edat mínima són 21 anys i és necessari tenir el D1.

D

La llicència de bus gran fixa una edat mínima de 21 amb certificat o si no, de 24.

DE

El mateix criteri d’edat que l’anterior i el permís D.