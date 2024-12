Espot apel·la a la unitat per afavorir el creixement d'Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Esport, ha apel·lat a la unitat, en una al·lusió a remar junts, "per establir les bases de l'Andorra del futur", amb l'objectiu d'afavorir el creixement econòmic del Principat, així com establir els pilars del benestar social i definir el rol del país en l'àmbit internacional. Aquest ha estat l'eix central d'Espot en el tradicional discurs de cap d'any, on ha fet una crida a un "diàleg constant i sincer" amb les institucions, les forces polítiques i la societat civil.

Un procés de reflexió col·lectiva que es vol encetar durant els següents mesos, mentre s'aprova el text definitiu de l’Acord d’associació, que Espot ha definit com "un instrument al servei d’un futur millor per Andorra". El cap de l'executiu ha reivindicat la necessitat d'avançar cap a un creixement sostenible. En aquest sentit, la llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge, la revisió de la Llei d’ordenament del territori i urbanisme o l’aplicació dels resultats dels estudis de càrrega parroquials "permetran trobar l'equilibri".

Un altre dels punts que ha destacat Espot ha estat sobre els pisos de lloguer assequible, dels quals ha afirmat que al 2025 es donarà entrada als primers llogaters als pisos de parc públic d'habitatges, que estarà conformat per 200 a finals d'any. Pel que fa al pressupost, el cap de Govern ha subratllat que preveurà "servei cabdals" per al benestar de la ciutadania, amb inversions importants en àmbits com l'habitatge, la sanitat, o en infraestructures.