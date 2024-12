Andorra Endavant aposta per les ‘tiny houses’

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant proposa invertir 3,77 milions d’euros del pressupost a la compra i instal·lació de tiny houses, un tipus de vivenda d’entre 10 i 40 metres quadrats de fàcil muntatge. La iniciativa, que es va presentar com una esmena al pressupost, es va fer amb l’ojectiu “d’incrementar la disponibilitat d’habitatges accessibles”, segons va detallar Carine Montaner. El finançament sortiria dels crèdits d’inversió de la subsecció “adquisicions d’edificis i altres construccions”.

La proposta d’Andorra Endavant també passaria per crear diversos sectors per a cada col·lectiu. Montaner va proposar un sector per a joves que “vulguin independitzar-se i que tinguin dificultats per accedir a l’habitatge tradicional”; un sector per a jubilats “en situació de retir que busquin una solució d’habitatge accessible i adaptada a les seves necessitats”, i un sector per a famílies monoparentals “amb habitatges pensats per a la convivència familiar i espais comuns per a activitats”. A més, el cost assequible de les construccions permetria proposar lloguers d’entre 300 i 500 euros, segons el plantejament d’Andorra Endavant.

Pel que fa a la resta d’esmenes, es van destinar a eliminar el “contraban legislatiu” i a treure qüestions del pressupost que “han de ser tractades de manera independent”.

Ahir es va acabar el període d’esmenes dels partits.