Adjudicades les obres per a dos edificis de lloguer assequible

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El consell de ministres ha adjudicat la reforma de dos edificis situats al coll d’Ordino per destinar-los a habitatges de lloguer regulat, amb una inversió global de quatre milions d’euros i un període d’execució previst de 12 mesos. Aquesta iniciativa s’emmarca en la política d’ampliació del parc públic d’habitatges a preu assequible que el Govern impulsa per fer front a la problemàtica de l’habitatge al Principat.

Els immobles, ubicats als números 29 i 31 de la carretera del coll d’Ordino, es convertiran en 48 pisos amb diferents tipologies: 29 d’un dormitori (amb superfícies entre 39 i 79 metres quadrats), 14 de dues habitacions (entre 68 i 94) i 5 estudis de 34 metres quadrats. La reforma del bloc A, conegut com a Arbella, ha estat adjudicada a l’empresa Edicom per 1.774.329,89 euros, mentre que la del bloc B l’executarà Cevalls amb un pressupost de 2.232.501,67 euros.

Amb aquesta adjudicació, el Govern avança en la culminació de les reformes necessàries per posar en funcionament la major part dels immobles destinats al parc públic. Al llarg del 2025, també es convocarà un concurs per rehabilitar dos projectes destacats: l’edifici del Cedre, cedit pel comú d’Andorra la Vella, i un segon edifici a la Borda Nova, adjacent al que ja s’ha finalitzat.

Dins aquest mateix context, s’ha adjudicat l’adequació de la planta baixa de l’antic hotel Hermus, situat al carrer René Baluard d’Encamp, per traslladar-hi el Centre de Català. Les obres, que formen part del projecte global de reforma de l’edifici per destinar-lo a habitatges assequibles, seran executades per Progec, amb un pressupost de 344.250 euros i un termini d’execució de tres mesos. Aquest trasllat permetrà alliberar espais a l’antic hotel Rosaleda, actual seu del ministeri de Cultura.

Aquestes accions són un pas més en l’estratègia del Govern per garantir habitatge assequible i adaptar equipaments públics a les necessitats de la ciutadania.