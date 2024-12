Unicef Andorra recapta més de 30.000 euros als TWB Awards 2024

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 20 de desembre es va celebrar l’entrega del xec de la quarta edició dels TWB Awards 2024, amb una recaptació de 30.342,66 euros que es destinaran als programes d'UNICEF.

L'esdeveniment, organitzat per la revista TWB Andorra i patrocinat per Morabanc, va reunir personalitats destacades dels àmbits de la moda, l'art, la cultura i l'estil de vida, amb l'objectiu comú de donar suport a la tasca d'UNICEF en la defensa dels drets dels infants i la millora de les seves condicions de vida, tant a Andorra com arreu del món.

Durant la gala, es van lliurar premis que reconeixen el talent i la dedicació en diversos sectors, i es va celebrar el 30è aniversari d'UNICEF Andorra, destacant el seu compromís amb els infants més vulnerables.

Els fons recaptats es destinaran als programes globals d'UNICEF, enfocats a garantir la supervivència, l'educació i el benestar dels infants en situacions de vulnerabilitat. Aquestes iniciatives inclouen accions en salut infantil, nutrició, accés a aigua potable, educació de qualitat i protecció dels infants en entorns afectats per conflictes o emergències.

Volem expressar el nostre sincer agraïment a tots els assistents, col·laboradors, voluntaris i empreses que han fet possible aquest esdeveniment, així com als artistes i comerços que han contribuït amb els seus productes per a la subhasta i el sorteig benèfics. El nostre agraïment especial també va a Morabanc pel seu patrocini, que ha estat essencial per garantir l'èxit d'aquesta edició dels TWB Awards. La seva implicació i suport són fonamentals per continuar amb la nostra missió de garantir els drets dels infants i oferir-los un futur millor.