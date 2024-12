Transformació del passatge Biscaret

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obra de transformació del passatge Biscariet que travessa el Centre Comercial Andorrà i uneix el barri de Prada Ramon amb l’avinguda Meritxell a Andorra la Vella avança juntament amb els treballs de remodelació de l’establiment necessaris perquè la citada connexió passi a no tenir sostre. El passatge Biscariet es va inaugurar l’any 2011; permetia unir la zona de Riberaygua amb l’eix comercial central partint el que llavors es coneixa com a Escale. Però aquest era un primer pas per a un canvi més profund que preveia que el que des de llavors ha estat una via coberta per la segona planta del centre comercial passés a ser parcialment descoberta, garantint una unió més directa i visible entre les dues zones. Uns treballs a càrrec de la part privada i condicionats a una reforma més profunda del centre comercial que aquests dies el mateix establiment està ensenyant en lones col·locades a la façana que toca a Meritxell i també a l’interior del passatge. Els metres de construcció que es perden fruit d’aquesta major cessió dedicada a espai públic s’estan guanyant afegint alçada a l’edifici.