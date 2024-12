Sant Jaume dels Cortals celebra un quart de segle

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quarantena de persones van assistir ahir a la commemoració dels 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals. L’acte va comptar amb la presència de diverses autoritats, com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el síndic general, Carles Ensenyat, i també l’arquitecte que va idear el projecte l’any 1999. “Es tracta d’una capella situada al bell mig del bosc de les Allaus, amb un mirador just al darrere des d’on es pot contemplar tot Encamp. Té una gran importància per a nosaltres, ja que, a més, acull l’aplec que se celebra cada any i mig, on es reuneixen tots els cortalans i encampadans”, va destacar Mas. Després de la missa, encapçalada per mossèn Àlex, va projectar-se un audiovisual sobre la història del temple creat especialment per a l’ocasió.