Salut va autoritzar l’any passat l’exercici a 215 professionals

El ministeri de Salut va autoritzar 215 professionals sanitaris el 2023 a exercir la professió al país. En total van rebre’s 272 sol·licituds d’exercici de professió, de què 57 van ser respostes desfavorablement o, alternativament, amb silenci administratiu, segons es desprèn de les dades publicades pel Govern al portal de Transparència.

La majoria de sol·licituds rebudes (130) van ser per treballar per compte aliè. Els professionals que van demanar poder exercir per compte propi van ser 37, mentre que els qui volien fer un canvi de modalitat dins del sector mèdic van ser 33. El nombre de sol·licituds de curta durada van ser 39, el d’habilitacions especials –aquells casos en què el professional no compleix el requisit de saber català, amb l’obligació d’aprendre’l en un termini de dos anys–, 24, i el de baixes, nou.

Segons les dades recollides, i per ordre decreixent, les sol·licituds rebudes per exercir com a metge generalista lideren amb 40 peticions, seguides de prop per les d’infermeria, amb 37 sol·licituds, i les de psicologia, que comparteixen tercera posició amb els odontòlegs, amb 22 sol·licituds cadascuna.

Els fisioterapeutes també es posicionen entre les professions amb més interès, amb un total de 17 sol·licituds. Per la seva banda, els dietistes-nutricionistes han registrat nou peticions, mentre que les especialitats mèdiques també mostren una presència notable. Així, els metges especialistes en medicina familiar i comunitària i els pediatres han rebut sis sol·licituds cadascun.

Professions com farmacèutics, logopedes i podòlegs han tingut una demanda moderada, amb quatre sol·licituds respectivament. Les especialitats que han rebut menys sol·licituds són, amb una, cirurgia general, psiquiatria i neurologia, entre d’altres.