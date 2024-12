Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La recepta electrònica serà operativa durant el 2025. Almenys aquesta és la previsió que la ministra de Salut, Helena Mas, ha fet pública aquest dilluns a través d'una resposta parlamentària a la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela. En l'escrit, la ministra recorda que a hores d'ara la prescripció electrònica "es troba en fase de millora i proves per part del col·lectiu mèdic per tal de disposar d'una eina que s'adapti a la pràctica clínica i que permeti millorar en eficiència i seguretat", per la qual cosa "es preveu tenir-la operativa el primer semestre del 2025".

Posteriorment, afegeix, les farmàcies hauran d'integrar les seves aplicacions amb la història clínica compartida, de manera que podran visualitzar i executar la recepta electrònica. Segons Mas, però, aquesta fase "és més difícil de planificar, ja que requereix avaluar el funcionament de les fases anteriors, resoldre les disfuncions i adaptar les aplicacions informàtiques" i, per tant, no s'especifica una data concreta d'aplicació i s'apunta que estarà disponible en algun moment de l'any vinent.

Des del ministeri de Salut es recorda que actualment es disposa de la base de dades de medicaments d'Andorra (BDMA), disponible a la història clínica compartida i per a les farmàcies. A partir del primer trimestre del 2025, doncs, la BDMA serà la base de dades que la CASS utilitzarà per al pagament dels medicaments.

Aquesta base de dades recull tots els medicaments (aproximadament 50.000 referències de medicaments) i productes sanitaris i de dietètica d'Espanya i França, i és la base a partir de la qual es podrà fer la prescripció electrònica. Així mateix, la titular de Salut assegura que, també durant el primer trimestre del 2025, es preveu incorporar la targeta de la CASS a la cartera digital d'Andorra.

D'altra banda, Vela també sol·licitava informació sobre el règim del tercer pagador i la fase en què es troba l'anàlisi per a l'ampliació d'aquest servei a totes les persones usuàries del sistema sanitari públic. En aquest sentit, des de Salut es recorda que, a banda del col·lectiu de la gent gran i les persones amb discapacitat, i des de la implantació de la via preferent, el tercer pagador cobreix les visites al metge referent i els accidents de treball.

D'aquesta manera, i tenint en compte que el novembre del 2025 hauran transcorregut dos anys des de la darrera ampliació del règim de tercer pagador, "es podran extreure conclusions sobre l'evolució de la mesura".