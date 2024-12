Pàrquings plens a la capital degut a la gran afluència de turistes per passar el cap d'any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una gran quantitat de turistes, com ja ve sent habitual, ha arribat al Principat per passar les seves vacances de Nadal i acabar l'any gaudint de les avantatges del país, com poden ser les compres o les pistes d'esquí. Un fet que ha provocat que els pàrquings de la capital, així com l'avinguda Meritxell, estiguin plens de bat a bat i algunes retencions d'entrada i de sortida per la frontera del riu Runer, degut a la gran afluència de vehicles.