Durant l’any 2023, la temperatura mínima mitjana diària es va registrar al mes de gener, amb un valor de 2,3 graus centígrads. Aquesta dada contrasta amb la temperatura mínima mitjana diària del gener de 2019, que va ser de 3,8 graus centígrads. Aquesta diferència posa de manifest una reducció d’1,5 graus, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. De fet, des del departament es menciona que amb les dades de les temperatures diàries que proporciona el Servei Meteorològic corresponents a l’estació meteorològica de Roc de Sant Pere (1.113 msnm), s’utilitza el càlcul de la mitjana per obtenir les dades mensuals de la temperatura mínima, mitjana i màxima.

Pel que fa a les temperatures màximes, la més elevada de l’any 2023 es va observar al mes de juliol, amb una temperatura mitjana de 23,1 graus centígrads. Aquesta xifra suposa un augment de l’1,5% respecte a la temperatura màxima mitjana registrada el mateix mes de 2019, que va ser de 22,8 graus centígrads. En l’àmbit de les temperatures mitjanes anuals, la més alta de l’any 2023 va ser de 22,4 graus centígrads, mentre que la més baixa es va situar en 2,8 graus centígrads. En comparació amb les temperatures mitjanes anuals de 2019, que van ser de 21,4 graus per a la màxima i de 3,3 graus per a la mínima, suposa una variació positiva del 4,8% en la temperatura màxima i una disminució del 17,1% en la temperatura mínima, reflectint una tendència cap a temperatures més extremes.

Pel que fa a les emissions de CO2 no absorbides, l’índex es calcula prenent com a base l’any 1990. El valor de l’índex per al 2023 és de 115,7. No obstant això, cal tenir en compte el creixement de la població des de 1990; per aquest motiu, també es calcula l’índex d’emissions per càpita amb base a l’any 1990 i segons la població registrada del país. Aquest índex per al 2023 té un valor de 69,7. La variació d’aquest darrer índex respecte al 2022 és d’un 3,8% neagtiu i d’un 18,7% negatiu respecte a l’any 2019.