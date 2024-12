L’alcohol duu a la presó una setantena de conductors

Entre el gener i el novembre el centre penitenciari de la Comella ha tingut 270 reclusos. I 68 han ingressat després d’una condemna per un delicte menor de conducció amb alcoholèmia o bé en un parell de casos per un delicte menor de refús de la prova per mesurar-la. Es tracta de penes que, tal com recorda el ministeri d’Interior en la resposta a una pregunta formulada pel grup parlamentari de Concòrdia, majoritàriament suposen arrest nocturn, la persona penada acudeix a dormir a la presó durant el temps que es determini. Un període que les dades apunten que no acostuma a superar el mes. Els condemnats han estat en la seva majoria homes, 61 per 7 dones. I la nacionalitat majoritària ha estat l’andorrana. Als 68 internaments s’hi han de sumar cinc més per infraccions penals també relacionades amb la conducta al volant; les motivades per conducció temerària o per fer-ho sota l’efecte de les drogues.

Precisament les substàncies estupefaents suposen un altre gruix important dels empresonaments. En aquest cas les condemnes són molt variables perquè depenen del grau de gravetat de la infracció comesa: hi ha des d’algun ingrés per contravenció penal de consum o possessió –que també es resolen per la via de l’arrest nocturn– a delictes majors per tràfic o introducció. Fins al mes de novembre els internaments motivats per drogues van sumar una cinquantena.

La proliferació de judicis ràpids ha derivat en una llista d’espera per complir les penes d’arrest parcial que va obligar ara fa un any a ampliar les places que la presó tenia destinades a aquests interns. La informació facilitada en la resposta a la pregunta parlamentària indica que en el moment que es va fer el recull de dades al mòdul destinat a arrestos nocturns complien pena 4 persones, molt per sota de la capacitat (11). L’altre mòdul dedicat a empresonaments parcials, el de semillibertat, tenia 5 reclusos i en pot acollir fins a 13. La divisó de la Comella en funció de la condició de cada reclús es completa amb el mòdul adaptat per a presos amb patologies mentals (quatre places i en tenia dues d’ocupades), el de menors (quatre places buides), el d’adaptació i videovigilància (nou places i tres interns), el de dones (8 internes i 23 places), el de preventius (29 presos i amb capacitat per a 40 persones) i el de penats (25 reclusos i 17 cel·les que sumen una cinquantena de llits). Espai físic suficient, però que ha de complir un altre condicionant: el personal per atendre’l. Els problemes per cobrir les places ofertes es fan evidents en cada concurs que es convoca i les mancances de recursos són un queixa habitual dels sindicats, que precisament van avisar dels problemes de seguretat que podia suposar augmentar el nombre de persones que podien complir arrestos parcials a l’hora. El centre penitenciari diposa, segons les dades facilitades, d’una ràtio d’1,27 treballadors per intern. Aquest any el nombre de carcellers ha augmentat a 63 després d’incorporar quatre agents. La plantilla del centre es completa amb personal sanitari, educatiu, administratiu i de manteniment. La plaça d’educador social està vacant.