L’Agència de Ciberseguretat insta a desinstal·lar 12 apps

L’Agència Andorrana de Ciberseguretat va fer públic a través del seu compte a la xarxa social X l’advertiment contra una dotzena d’aplicacions del sistema operatiu Android, instant els usuaris a desinstal·lar-les immediatament del seu telèfon mòbil per protegir la seva privadesa: El problema descobert en les apps citades –Rafaqat, Charlemos, Encuentrame, Charla privada, Chat rapido, Charla, YohooTalk, TikTalk, Hola cha, Nido, GlowChat i WaveChat– és que el malware que contenen pot prendre el control del dispositiu per gravar àudio en segon pla. Per exemple, segons han publicat diversos mitjans de comunicació, una de les aplicacions citades (WaveChat) pot ser especialment perillosa per a l’usuari, ja que és capaç de gravar trucades telefòniques, pulsacions de tecles i sons ambientals activant el micròfon del dispositiu. D’altres que semblen simplement de notícies demanen el número de telèfon per permetre l’accés i utilitzen la connexió per interceptar contactes i fitxers del dispositiu.