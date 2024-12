Grandvalira Resorts estrena una nova aplicació amb geolocalització en directe

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Grandvalira Resorts estrena una nova aplicació que incorpora funcionalitats com la geolocalització en temps real a pistes o una eSim per navegar per tot el Principat, amb quatre tarifes disponibles, que van des dels 7,50 euros fins als 35 euros, i que tenen una durada d'entre 15 i 30 dies. La nova aplicació també incorpora un identificador personal en forma de codi QR que permet gaudir de certs avantatges, informa el complex, apuntant que prop de 40.000 esquiadors ja han fet ús de la nova aplicació en el primer mes de la temporada. Tot i això, l'aplicació manté les funcionalitats més populars de les versions anteriors, com la informació en temps real de les estacions o els mapes interactius, apunta Grandvalira Resorts.