Gran afluència de clients per comprar dècims a última hora

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Agitació i expectació. Les cues a les administracions de loteria al país s'estan convertint en les protagonistes d'aquest dilluns 30 de desembre. De fet, desenes de persones s'han concentrat des de fa hores davant de les administracions de loteria de la capital, com la popular 'Fil d'Or Can Naudi', situada al carrer Callaueta, o 'El Mag', a la plaça Guillemó, dues de les que habitualment registren un dels volums més alts de vendes del país. I és que, tot i que la compra de dècims es pot fer al llarg de tot l'any, no són poques les persones a qui se'ls desperta l'interès per aconseguir un dècim a última hora amb l'esperança que un dels últims números venuts sigui el premiat. Números específics i sovint molt estudiats, fruits de supersticions que, com és tradició, els compradors adquireixen per participar en col·lectius amb amics, familiars o companys de feina. En definitiva, molts nervis i il·lusió en una escena que ja és tradició per aquestes dates.