Govern modifica l'edat d'obtenció i la vigència dels carnets professionals de conduir

El Govern ha modificat l'edat mínima requerida per a l'obtenció dels carnets professionals de conduir, així com la vigència d'aquest. Amb aquesta modificació, el nou Reglament s'adapta a la normativa europea. Entre els canvis, destaca l'eliminació dels requisits d'un any d'experiència prèvia per a l'obtenció dels permisos professionals del grup 2. Una altra de les novetats fa referència a la capacitació de les persones majors de 70 anys, per a les quals es faran controls més exhaustius, a més d'eliminar el límit d'edat per conduir vehicles de les categories C1, C, D1 i D.

També es modifica la periodicitat de les renovacions per les categories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE. El període de vigència serà de cinc anys fins als 59 anys i de dos anys a partir d'aquesta edat fins als 75, quan la vigència passa a ser d'un any.