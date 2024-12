Govern amplia les sancions contra Rússia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat un nou decret que actualitza i reforça les mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte entre Ucraïna i Rússia. El decret amplia les restriccions ja existents, afegint el comerç de mercaderies, energia o el transport, entre altres. També inclou 59 entitats i 83 persones físiques que donen suport al complex militar i industrial de la Federació Russa o que han contribuït a vulnerar la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna.

L'executiu remarca que el nou text normatiu respon a l’objectiu de col·laborar amb la comunitat internacional per afavorir un canvi en la posició de la Federació Russa i evitar que Andorra pugui ser utilitzada com a refugi per a activitats econòmiques il·lícites o sancionades.