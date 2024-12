La gent gran és el grup que més pateix el risc de pobresa

El 13,6% de la població es trobava en risc de pobresa l’any 2023, una dada de per si preocupant, però que si se segmenta per edats reflecteix que la pobresa afecta molt més la gent gran –65 anys o més–, que superen àmpliament el percentatge general (22%). Les dades amb la resta de grups d’edat evidencien que l’11,8% de la població entre 16 i 64 anys es troba en risc de pobresa i en el cas dels menors de 16 anys la xifra és del 12,1%.

Una de les principals mesures per lluitar contra la pobresa són les prestacions socials i les pensions, que sovint esdevenen pilars fonamentals per a individus o famílies senceres. En l’estudi que va realitzar el Govern sobre el cost de la vida –i d’on surten totes les dades mencionades– van analitzar com es veuria afectada la taxa de risc de pobresa sense aquestes ajudes.

Sense les prestacions socials i les pensions, la taxa de risc de pobresa de la població es doblaria i passaria del 13,6% al 28,0%. Per grups d’edat, les persones majors de 65 anys serien les més afectades i sense els subsidis la població en risc de pobresa passaria del 22% registrat a un 71,6%. D’altra banda, si es mantenen les pensions, però es retiren les prestacions socials, més d’un terç dels jubilats es trobarien en risc de pobresa (32,4%). Els altres grups d’edat experimentarien variacions menys dràstiques, ja que reben menys ajudes i la gran majoria no percep pensions. Així i tot, la gent entre els 16 i els 64 anys passarien d’un 18,2% a un 20,7% i els menors de 16 anys saltarien del 12,1% al 22%.

PRIVACIÓ MATERIAL

La privació material és la manca de recursos per a una vida digna i es considera severa quan una llar incompleix quatre punts d’una llista de vuit que inclou aspectes com poder anar una setmana de vacances a l’any, pagar una alimentació que contingui carn, pollastre o peix cada dos dies o mantenir l’habitatge a una temperatura adequada durant els mesos de fred, entre altres. L’any 2023 el 7,3% de la població andorrana es trobava en una situació de privació material severa. Segons el tipus de llar, les persones més afectades per aquesta situació eren les que vivien en habitatges formats per un adult amb persones dependents (15,8%), seguides per les persones que vivien en llars d’un adult (14,7%).

Pel que fa a les privacions relacionades amb la qualitat de vida, l’any passat, l’11,9% de la població no es podia permetre fer una setmana de vacances a l’any, el 3,2% no es podia permetre una alimentació que contingués carn, peix o pollastre cada dos dies i l’11,5% de la població no podia mantenir l’habitatge a una temperatura adequada els mesos més freds de l’any.

Dins de la llista també s’inclouen privacions monetàries com el fet de no poder respondre a unes despeses imprevistes de 1.201 euros o haver tingut retards en el pagament de rebuts relacionats amb l’habitatge principal. Pel que fa a la primera privació, el 27,5% de la població no podia respondre a unes despeses imprevistes i el 5,7% va tenir retards en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge com el lloguer o reparacions.