Coma aprova la proposta de fixar quotes anuals per construir

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, defensa que un sistema de quotes a la construcció com el vigent a la Massana des de l’estiu “és la solució”. Aquest model també el promou l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (ACODA), que en una carta enviada recentment als set comuns assenyala, entre altres coses, que aquest sistema de creixement, semblant al que s’aplica en alguns cantons de Suïssa, facilita un desenvolupament sostenible i permet planificar millor les obres.

Coma és del parer que el debat nacional i parroquial sobre el creixement urbanístic “hauria de ser l’oportunitat per avançar cap aquí”. En aquest sentit, la mandatària assegura que el model “és totalment factible, però s’hauria de preveure dins de la LGOTU [és a dir, la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme]”.

“[El model] és totalment factible, però s’hauria de preveure dins de la LGOTU” Maria del Mar Coma, Cònsol major d’Ordino



Com considera Coma que s’hauria d’aplicar aquest model? Si es fes extensiu a tot el país, podria ser el Govern qui decidís quants metres quadrats construïbles s’autoritzen a cada parròquia. Una altra possibilitat seria que el repartiment, incloent-hi els metres quadrats totals i els usos, es fes en funció de les conclusions dels estudis de capacitats de càrrega màxima. En qualsevol cas, si el model s’apliqués a tot arreu els principis de la normativa s’haurien d’incloure en una modificació de la LGOTU perquè fossin els mateixos per a tothom.

Inspirant-se en la llei suïssa, els representants dels constructors proposen limitar la construcció anual a cada parròquia dividint els usos del sòl. És a dir, destinant un percentatge a habitatges plurifamiliars de venda i de lloguer, un altre per a habitatges unifamiliars, un altre per a promocions comercials i un altre per a usos esportius i industrials. Aquest model, apunta l’ACODA en la carta, permet evitar la saturació de la construcció en determinades àrees i donar estabilitat al sector amb una visió a llarg termini.