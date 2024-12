Satèl·lits i possessions d’ultramar

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any que ve Andorra Telecom posarà en òrbita la seva pròpia constel·lació de satèl·lits per donar cobertura 5G a tots els territoris del país, fins i tot La Xacota d’Ogern, l’única possessió d’ultramar que té el Principat i que se situa a l’oest de l’illa d’Alderney, al canal de la Mànega.

Aquesta seria la realitat amb la qual els més despistats es van trobar ahir si no es van adonar que era el dia dels innocents. Les empreses no perden la tradició i aprofiten el dia per intentar colar alguna broma als seus seguidors, i Andorra Telecom i la Viquipèdia no fan fallar a l’ocasió.

L’empresa de telecomunicacions va publicar a les xarxes que el 2025 llançaran satèl·lits per garantir cobertura 5G “fins i tot al Comapedrosa i als llocs més remots del país”.

Els satèl·lits ficticis fins i tot ja estaven batejats amb noms andorrans com “Casamanya 1” o “Estany 2” i havien de dur càmeres incorporades per transmetre “vistes espectaculars” d’Andorra des de l’espai, tot un desplegament de tecnologia puntera, sens dubte.

Pel que fa a la Viquipèdia, que ja són habituals del dia dels innocents, van recordar a tohom l’existència de La Xacota d’Ogern, l’única possessió d’ultramar del país. Uns illots rocosos a l’oest del canal de la Mànega.

La història d’aquests illots es remunta a Gastó IV, comte de Foix i copríncep d’Andorra, que la va cedir el 1520 i avui, despoblada, és l’única sortida al mar andorrana. Així constava en el tuit difós per l’enciclopedia virtual.