Nou procés per als lloguers a Prada Casadet

El Fons de reserva de jubilació (FRJ) ha fixat via reglament les directrius que marcaran a partir d’ara els arrendaments dels béns immobles de què és titular i que afecta els pisos de Prada Casadet, que es regiran per aquestes normes de joc. La regulació publicada aquesta setmana al BOPA estableix que la normativa no afecta els lloguers vigents que, segons s’explicita, “queden regulats per les clàusules existents en el contracte signat entre les parts i per la llei vigent en matèria d’arrendaments i concordants” i de la mateixa manera la seva renovació. En canvi, “les noves contractacions en matèria d’arrendaments queden subjectes als requisits que preveu aquest reglament”. En conseqüència, afegeix la disposició addicional tercera del reglament, “queda sense efecte qualsevol llista d’espera que pugui existir relativa a l’arrendament de les unitats immobiliàries que formen part de l’edifici conegut com Prada Casadet”.

L’edifici de Prada Casadet.Fernando Galindo

El que s’estableix respecte als nous lloguers al reglament ja en vigor –es va publicar divendres al butlletí oficial i és d’aplicació des de l’endemà– és que la formalització de l’arrendament “queda sotmesa als principis de publicitat, concurrència i rendibilitat, entès aquest darrer com la contribució al fet que el conjunt del patrimoni del FRJ assoleixi l’objectiu d’obtenir a mitjà i llarg termini una rendibilitat real positiva, és a dir, superior a la inflació andorrana”. Per tant, les unitats immobiliàries en oferta s’hauran de publicar a la pàgina web del Fons de reserva de jubilació, al BOPA o en qualsevol mitjà o canal que es consideri adient, explicita la normativa. Es donarà informació sobre les característiques de l’immoble, el preu, el termini de durada de l’arrendament, així com la relativa a les condicions per esdevenir llogater, una opció només oberta a persones residents. La residència s’haurà d’acreditar i també lliurar documentació addicional com ara el certificat d’ingressos i vida laboral de la CASS –els comptes de l’últim any en el cas d’empresaris i autònoms–. Un cop s’analitzin les sol·licituds i s’avaluï quins candidats són aptes per a l’atorgament del lloguer es decidirà mitjançant sorteig el sol·licitant al qual s’atorga l’immoble i dos aspirants extres que quedaran en reserva. El reglament disposa un altre circuit per adjudicar les places d’aparcament propietat del Fons. En aquest cas, s’entregaran de manera directa segons ordre d’arribada de les sol·licituds.

La Comissió Gestora del Fons haurà de fixar cada any un barem de preus d’arrendament per a nous contractes dels immobles que hagi decidit posar en lloguer, inclòs un preu mínim. També s’establiran anualment els preus de les noves places d’aparcament. S’aplicaran, segons indica la normativa, “els criteris econòmics que afectin el mercat immobiliari en cada moment”. Al seu torn, la Comissió podrà delegar en la direcció del Fons tots els aspectes relatius a la gestió dels immobles.

Després de les transferències de la branca de jubilació que rep de la CASS, els lloguers són la segona partida d’ingressos més important per al FRJ. El projecte de pressupost per al 2025 estima que per aquest concepte es percebran 2,84 milions d’euros, un 3% més que els previstos per a l’exercici 2024. L’increment té en compte l’aplicació de l’IPC previst, del 2,3%, i el derivat de la signatura de nous contractes amb llogaters de l’edifici Prada Casadet, que és del 10% de la renda vigent d’acord amb el que estableix la Llei que regula la congelació de lloguers i els topalls i les condicions a les pujades. Prada Casadet suposa 1,73 milions i la resta de guanys provenen dels arrendaments de l’edifici Solà d’Enclar, d’El Cedre, de l’antic centre hospitalari i de la seu social de la CASS, tots amb una finalitat pública.