L’import de la sanció per falta lleu a la normativa del cens es multiplica per deu

Una de les modificacions introduïdes a la Llei del cens del 2007 en la proposició de llei pactada pels comuns i ara a tràmit parlamentari afecta l’import de les multes per infraccions a l’articulat. Si no hi ha canvis en el decurs del treball en comissió parlamentària, especialment les infraccions considerades lleus experimentaran un augment considerable. L’import encara en vigor estableix una forquilla d’entre 30 i 90 euros, mentre que la proposició de lleu eleva la sanció a entre 300 i 600 euros. No hi ha canvis en el que es considera infracció lleu: no donar-se d’alta al cens o no donar d’alta les persones a càrrec després del requeriment del comú corresponent, no comunicar als comuns les variacions de les circumstàncies personals que necessiten una modificació censal o no mantenir la diligència adequada en la custòdia de les dades censals, dels sistemes d’emmagatzematge, tractament i explotació del cens i dels documents que contenen les dades personals.