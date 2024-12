Espanya defensa que el català no s’exigeixi als mestres a Andorra

El govern espanyol ha defensat que el coneixement del català no sigui un requisit obligatori per accedir a les places docents del col·legi María Moliner d’Andorra. Aquesta decisió s’emmarca en els termes del conveni bilateral signat amb el Principat el 2004, que preveu que sigui el Govern qui proporcioni formació en català al professorat d’origen espanyol, amb l’objectiu de facilitar la seva integració lingüística i cultural.

Segons el Ministeri d’Educació espanyol, la política actual busca satisfer les necessitats de les famílies que opten pel sistema educatiu espanyol, majoritàriament vehiculat en castellà. Així mateix, el govern espanyol ha destacat que el català es valora com un mèrit en les convocatòries docents, però que no es considera imprescindible per ocupar aquestes places. D’acord amb l’executiu, aquest enfocament garanteix el respecte als drets lingüístics de les famílies alhora que s’assegura que els docents poden adaptar-se a la realitat educativa i social del Principat mitjançant un pla de formació específic.

Aquestes explicacions arriben després que la diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Etna Estrems, formulés una pregunta al Congrés sobre la manca d’exigència del català com a requisit per als docents del col·legi espanyol. En el seu escrit, Estrems va posar èmfasi en la importància del català com a llengua oficial d’Andorra i element central de la seva identitat cultural. La diputada va destacar que l’educació és un àmbit fonamental per a la protecció i promoció de la llengua i va demanar al govern espanyol si preveia adoptar mesures per reforçar-ne el paper en aquest context educatiu.

El conveni bilateral entre Espanya i Andorra estipula que, a través d’un pla d’acollida, les autoritats andorranes són les responsables de proporcionar formació en llengua catalana al professorat procedent d’Espanya. Aquesta col·laboració, segons el govern espanyol, és clau per garantir la convivència lingüística i cultural a les escoles del sistema espanyol a Andorra, i per assegurar que el professorat estigui preparat per integrar-se en la comunitat educativa del Principat.

En defensa de la seva postura, el govern espanyol ha destacat que les convocatòries per a places docents en destinacions internacionals, com el col·legi María Moliner, es revisen periòdicament per adaptar-se a les necessitats específiques de cada territori. Segons el ministeri d’Educació, aquest procés de revisió permet mantenir l’equilibri entre l’atenció a les necessitats de les famílies que trien el sistema educatiu espanyol i el respecte a la realitat cultural i lingüística d’Andorra.

Tot i això, la manca d’obligatorietat del català en les convocatòries ha generat un debat sobre quin ha de ser el paper de les llengües oficials del Principat dins dels diferents sistemes educatius que hi conviuen. En aquest sentit, les preguntes formulades per Etna Estrems han posat de manifest les tensions sobre la presència i protecció del català en un territori multilingüe on coexisteixen tres sistemes educatius: l’espanyol, el francès i l’andorrà. Això ha suscitat reflexions sobre com trobar l’equilibri entre el respecte a les identitats lingüístiques i les necessitats pedagògiques.

El govern espanyol ha insistit que les seves polítiques a Andorra estan alineades amb els compromisos adquirits en el marc del conveni bilateral i que les mesures vigents són suficients per garantir una convivència lingüística efectiva. En aquest sentit, Madrid ha destacat la importància de mantenir la col·laboració estreta amb les autoritats educatives andorranes per continuar treballant en la integració dels docents i en la promoció de la inclusió cultural.