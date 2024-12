Andorra Telecom ha activat més de 33.000 SIM de prepagament

Estar connectat a internet constantment és una necessitat cada cop més present a les vides de la gent. Per aquest motiu, una de les opcions més senzilles per als turistes són les targetes de prepagament disponibles en diversos punts de venda del país. En total, s’han activat 33.063 targetes SIM de prepagament durant l’any 2024, segons les dades d’Andorra Telecom.

La companyia destaca que les targetes tenen una bona acollida especialment durant les temporades d’alt flux turístic i les vendes mostren un patró clarament estacional, amb un creixement important durant els mesos d’estiu (juliol i agost) i una davallada al setembre.

Les vendes de les targetes es fan amb dues modalitats: la tarifa M, per 20 euros al mes; i la S, per 10 euros. Pel que fa a la tarifa més barata, les vendes han estat moderades durant l’any, amb valors màxims al mes d’agost (14.560 euros) i mínims al maig (3.996 euros). La M, en canvi, ha tingut un volum de vendes superior amb un pic màxim registrat també a l’agost (22.620 euros) i amb un mínim al maig (7.923 euros).

La diferència entre els mesos d’estiu i la resta és notable. A l’agost l’ingrés va ser de 37.180 euros entre les dues tarifes, mentre que al setembre va caure a 17.920 euros, una davallada de més del 50% impulsada per la falta de turisme, segons la companyia.

Pel que fa al funcionament, es pot adquirir un kit inicial en qualsevol dels punts de venda distribuïts per tot el país, incloent-hi supermercats, benzineres i oficines de turisme, entre altres. Un cop activada la targeta, els usuaris poden recarregar-la tant a través de canals digitals, com l’app d’Andorra Telecom, que és el més utilitzat, com en punts físics, com caixers automàtics o establiments associats.

Andorra Telecom destaca que les targetes permeten accedir a la xarxa sense necessitat de contractes, convertint-se en una opció pràctica tant per als visitants com per als residents que necessiten solucions flexibles.