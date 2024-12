El tancament de la frontera penalitza el comerç del Pas

Les nevades d’aquests dies i els talls de frontera consegüents han provocat que els comerços del Pas de la Casa estiguin experimentant el pitjor mes de desembre dels últims anys. Ho va explicar al Diari el president de l’Associació de Comerciants del Pas, Òscar Ramon, que va lamentar la mesura de tancar preventivament la frontera i va recordar com abans “només es tancava el pas quan les condicions eren més extremes”.

Negocis com ara l’Escala Electronic Store també van veure la seva activitat afectada dràsticament. “Els dies amb la frontera tancada vam perdre un 70% de les vendes”, va queixar-se l’encarregat de l’establiment. Sobre el còmput global, la davallada en vendes d’aquests dies va ocasionar que el negoci registri durant el desembre una caiguda del 30% de l’activitat. El treballador va criticar les mesures adoptades per França i va recordar com “els que fa anys que estem aquí creiem que no s’està actuant bé, ara cauen 10 o 20 centímetres de neu i tanquen les fronteres, abans en queien 60 i tot continuava obert”. Per remeiar-ho, va demanar més precisió sobre els temporals i assegurar-se que si es bloqueja l’accés sigui justificat, ja que “les dues vegades que van tancar no havia nevat prou”, va acabar.

“Per culpa de les nevades feia anys que no teníem un desembre tan dolent” Òscar Ramon, President Ass. Comerciants del Pas

D’una manera similar va parlar l’encarregada de la Galeria IT, que engloba diverses botigues del Pas de la Casa. “El tancament s’ha notat sobretot per les dates en les quals s’ha produït, coincidint amb l’inici de les rebaixes i les festes”. La treballadora va titllar la decisió de tancar la frontera “d’innecessària”, i va afirmar que diversos clients habituals que fan sovint el trajecte entre el Pas de la Casa i França els van dir que “no era per a tant” i que “altres vegades quan havia estat pitjor s’havia mantingut obert el pas per als vehicles”. Pel que fa al mes de desembre, van explicar que aquesta setmana “s’està començant a animar” i esperen que els últims dies de l’any ajudin a revertir la situació.

La botiga de material d’esquí Pic Negre també està passant un mes difícil. L’encarregat de l’establiment va explicar que estan registrant pocs clients i en el seu cas, a més del problema afegit dels dies sense turisme francès, també s’hi suma que les pistes tardessin a obrir i hi hagués menys gent esquiant al país. Tanmateix, confien que la situació millori les pròximes setmanes.

Des del principi de desembre el govern francès ha tancat dues vegades la frontera. La primera va tenir lloc el 7 de desembre, quan van alertar de “condicions meteorològiques adverses”. Aquest primer avís ja va buidar de turistes el Pas de la Casa i, segons van explicar al Diari alguns residents de la població, tots els visitants, amb l’excepció dels que hi havien calculat fer nit, van anar-se’n abans de l’hora prevista per a la interrupció de la circulació. La primera nevada va deixar als cims del nord acumulacions de fins a 50 centímetres de neu i uns 20 centímetres als del sud. Als fons de vall van caure entre 20 i 30 centímetres al nord i entre cinc i deu al sud. Durant aquell cap de setmana els turistes francesos van haver d’anar per la frontera hispanoandorrana si volien abandonar el país i la circulació no es va reobrir fins dilluns dia 9 al migdia, després que la prefectura de l’Arieja dugués a terme trets preventius per desencadenar allaus.

El segon bloqueig de la circulació va ser el dia 22 passat, quan les autoritats franceses van tancar el pas per les males condicions meteorològiques, que van implicar fortes ratxes de vent i neu que va començar als 2.000 metres a primeres hores de la tarda, però va baixar fins a situar-se sobre el 900 metres. El motiu principal que van al·legar des de França va ser novament el risc d’allau.

El tancament va durar fins al dia 24 al matí, quan les autoritats competents van reobrir l’RN-22 per entrar i sortir del Pas de manera esglaonada, primer els vehicles lleugers i més tard, pels volts de les dotze del migdia, els vehicles pesants. La prefectura de l’Arieja va mantenir prohibit el pas per la carretera fins que es van fer els tirs d’allaus per garantir el trànsit amb seguretat.