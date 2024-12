Sergi Nadal deixa la direcció del departament de Turisme

Verificat per

El BOPA va oficialitzar ahir el cessament del director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, un moviment motivat per la jubilació. Segons va informar el Govern, el càrrec queda vacant de manera temporal mentre s’estudia i es concreta qui serà el seu successor. Aquesta decisió es produeix en un moment de reorganització interna i amb la voluntat de garantir la continuïtat de les funcions clau en un àmbit estratègic per al país.

Nadal ha estat una figura destacada a l’administració central, especialment en l’àrea de Turisme, on ha desenvolupat bona part de la carrera. Després d’iniciar-se com a tècnic en el departament, el 1990 va ser nomenat per primera vegada director de Turisme, càrrec que va ocupar sota diversos governs.

Coincidint amb la formació del nou executiu es va produir una reestructuració del ministeri de Turisme, que també va passar a incorporar les competències de Comerç. En aquest context, Nadal va assumir novament el repte de liderar el departament, convertint-se en el director de Turisme i Comerç. Des d’aleshores, ha gestionat les funcions associades a aquesta àrea ampliada, treballant per equilibrar la promoció turística amb el desenvolupament del sector comercial, dos pilars essencials per a l’economia del Principat.

El cessament de Nadal es farà efectiu l’1 de gener.