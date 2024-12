Rescatat un esquiador de ‘randonnée’ ferit al pic de Montmalús

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya (GRM) dels bombers va dur a terme ahir a la tarda una intervenció al pic de Montmalús per socórrer un home de 32 anys que va patir una lesió al genoll mentre practicava esquí de randonnée. Segons les informacions proporcionades pels serveis d’emergència, l’accident es va produir quan l’home, que estava realitzant una ruta a una altitud considerable, va perdre l’equilibri i es va torçar el genoll en un terreny irregular i de difícil accés. Immediatament després de rebre l’avís, un binomi del grup de rescat de muntanya dels bombers es va mobilitzar amb l’ajuda de l’helicòpter per arribar fins al lloc dels fets. Els efectius de rescat van estabilitzar el ferit en primera instància per garantir la seva seguretat durant el trasllat. L’home va ser evacuat amb l’helicòpter fins a un punt més accessible, des d’on va ser transportat directament a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció.