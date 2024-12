Les llars pagaran un 2,3% més per la factura de la llum a partir de l’1 de gener

La factura de la llum augmenta un 2,3% a partir del gener. L’increment, avalat pel Govern a proposta de FEDA, es basa en la previsió de tancament de l’IPC aquest any, però no és generalitzat. Les tarifes professionals i la domèstica bonificada –de la qual es beneficien les llars més vulnerables– queden congelades. Amb la decisió, va argumentar el Govern, “s’afavoreix les tarifes professionals, que han estat menys protegides en els darrers increments tarifaris”, i “es conserva la protecció a les persones en risc de vulnerabilitat”. Actualment, segons les dades facilitades per la companyia elèctrica, un total de 753 abonats són beneficiaris de la tarifa social. Tanmateix, l’executiu va defensar que l’augment aprovat manté la competitivitat del preu de la llum respecte als països veïns.

Sobre les tarifes elèctriques blava, vermella i verda professional, les dels clients que tenen consums més elevats que els domèstics, l’executiu va destacar que “gaudeixen d’unes tarifes elèctriques més competitives, en tots els casos, que als països veïns, que poden arribar a ser fins a un 50% més elevades en determinats sectors”. I va afegir en la nota de premsa difosa que, malgrat el diferencial, “la voluntat és seguir impulsant les tarifes elèctriques com a contribució al desenvolupament econòmic del país”, i per això seran les mateixes que les d’aquest any.

Quant a les tarifes domèstiques, situa la diferència del que paguen els usuaris amb el consum més freqüent, entre 2.500 i 5.000 kWh/any, entre un 40% i un 60% per sota del que s’abona per kWh consumit als països veïns. Per això, va justificar, “l’increment aprovat del 2,3% permetrà mantenir el diferencial respecte a França i Espanya”. En números absoluts, segons els càlculs facilitats, les famílies amb la despesa de llum més habitual pagaran uns 80 cèntims d’euro extra al mes. Les llars amb potències i consums més elevats tindran un impacte d’uns 1,3 euros més en la factura mensual. Respecte a la tarifa bonificada, a la qual es poden acollir les persones beneficiàries d’una ajuda d’Afers Socials, l’executiu va detallar que el terme de potència és gratuït i que el preu del consum manté una diferència que oscil·la entre el 10% i el 35% respecte a la normal. La congelació, va esgrimir el Govern, accentua la diferència a la baixa respecte a la tarifa domèstica que no gaudeix d’aquesta rebaixa.

Una de les conseqüències de l’impacte que la crisi energètica va tenir a FEDA va ser la de facturar íntegrament el consum de l’enllument públic als comuns. La disposició introduïda l’any 2022 es manté, al consum s’aplicarà la tarifa corresponent al tipus de contracte, però amb un descompte del 15%. Finalment, les tarifes que aplica la companyia pública a les distribuïdores elèctriques parroquials experimentaran un augment del 0,6%.

FEDA s’ha recuperat de l’impacte econòmic de la crisi motivada per la invasió russa d’Ucraïna i que va obligar a apujar dues vegades la factura als consumidors durant l’any 2022. Aquest any l’increment va ser conforme a l’IPC, el mateix que succeirà el 2025. L’executiu va esgrimir que “el canvi de les tarifes elèctriques es fa complint amb les premisses de contribuir al desenvolupament econòmic del país, afavorir l’estalvi energètic, protegir els sectors més desafavorits i repercutir de forma transparent part dels preus de cost de l’energia elèctrica”, tot recordant que FEDA ha de fer front a inversions públiques importants en un futur immediat, com són la millora de la connexió amb la xarxa elèctrica espanyola o el parc eòlic que s’instal·larà al pic de Maià. Tanmateix, va assenyalar que la política de preus busca fomentar l’estalvi energètic amb un preu més econòmic per als trams de menys consum.