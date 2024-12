L’empresa reclama el cost de l’hotel als obrers peruans

Els tres treballadors peruans que van denunciar públicament abusos laborals continuen trobant-se entrebancs a la seva situació. L’últim són les condicions que ofereix l’empresa on treballaven per solucionar l’assumpte. En un últim contacte entre l’advocat de l’USdA, Eduard Coll, i la representació de l’empresa, aquests últims van negar-se a pagar els danys morals que els treballadors demanaven i, a més, també els van reclamar dos mesos d’hotel –novembre i desembre– que havia pagat l’empresa com a part del seu contracte, però que ara reclamen després d’acomiadar-los el 31 d’octubre passat. En total, i restant el preu de les habitacions, la companyia ofereix poc més de 1.000 euros a cada treballador, una xifra que Coll va avançar que els seus clients troben ridícula.

“La situació dels treballadors ja no és laboral, sinó que és humanitària” Eduard Coll, Advocat



Ara es presenten dues possibilitats per als peruans. La primera, que es conformin amb la indemnització de 1.000 euros i “acceptin el maltractament” que han patit durant tot el procés. La segona és que s’arribi a la Batllia i lluitin per una compensació major tenint en compte la reparació de danys que demanen pels abusos patits d’ençà que van arribar a Andorra, segons va explicar Coll, que no va donar una xifra exacta. Després de mesos d’incertesa, el calvari pel qual estan passant els treballadors “ja no és laboral, sinó que és humanitari”, va dir el lletrat, que va lamentar que els seus representats s’hagin vist atrapats en aquesta situació en unes dates tan assenyalades com Nadal.

Per tirar la situació endavant, Coll va anar a Inspecció de Treball per explicar les noves condicions que oferia la companyia i com havia avançat tot plegat els últims dies. La seva sorpresa va ser quan no el van atendre i li van dir que necessitava cita prèvia per poder ser atès, una situació que el lletrat va titllar de “desafortunada” tenint en compte les condicions que tenen els treballadors, que van arribar “enganyats a Andorra”, sense saber les condicions exactes del seu contracte, i que es troben “lluny de les seves famílies” i sense possibilitat de tornar al seu país. “Entenc que es demani cita prèvia per qüestions del dia a dia, però aquest afer va més enllà”, va lamentar Coll.