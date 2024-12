Govern impulsa sis projectes d’economia circular el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella

El Govern ha adjudicat els ajuts a la promoció de l’economia circular per al 2024, amb una dotació total de 94.348 euros destinada a impulsar sis projectes enfocats a fomentar la sostenibilitat i l’eficiència en l’ús dels recursos. Aquesta iniciativa, que arriba al tercer any consecutiu, intenta donar suport a empreses, associacions empresarials, col·legis professionals i altres entitats per avançar cap a un model econòmic més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Els ajuts pretenen consolidar l’economia circular com a element estratègic per al desenvolupament sostenible del país.

Els ajuts tenen com a objectiu principal estimular projectes que promoguin la creació de llocs de treball verds i la transició cap a una economia circular. Així, s’intenta fomentar la reutilització, la reducció de residus i la millora de l’eficiència dels recursos materials.