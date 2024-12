El Govern destina 332.300 euros a reparar el pont de les mines de Llorts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat els treballs que han de servir per a la rehabilitació del pont de les mines de Llorts, ubicat a la parròquia d’Ordino. Aquesta obra, que té un termini previst de quatre mesos, ha recaigut en l’empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, per un import de 332.332,82 euros.

Segons concreten des de l’executiu, les actuacions previstes tenen l’objectiu de millorar l’estructura del pont i garantir la seva funcionalitat. Per això, els treballs previstos es concentren principalment en la reparació dels elements estructurals, com ara la cara inferior de les bigues, les juntes de dilatació, els paraments de maçoneria del cap pont i les vorades de formigó.

A més, es preveu la implementació de mesures per millorar la seguretat del pont, incloent-hi la revisió del sistema de drenatge per evitar filtracions d’aigua que puguin danyar la infraestructura a llarg termini. També es treballarà en el reforç dels materials per assegurar que la construcció suporti millor les condicions meteorològiques adverses, especialment a l’hivern.