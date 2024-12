Detingut un home per mossegar dos policies durant una intervenció per tenir la música alta

Un home de 48 anys i una dona de 43 van ser detinguts la nit de Nadal en un domicili de la Cortinada, acusats de delictes contra la integritat física, l’honor i la funció pública (en el cas de l’home), i contra la funció pública (en el cas de la dona). Els agents van acudir a la vivenda alertats per queixes de veïns per sorolls de música. En arribar, van constatar l’alt volum i van intentar establir contacte amb els residents. L’home va obrir la porta amb una actitud poc col·laboradora i es va negar reiteradament a identificar-se. Després d’insistir diverses vegades, va ser la dona qui finalment va apagar l’aparell de música.

Quan els agents van intentar instruir el procediment administratiu sancionador, l’home va començar a insultar-los i va adoptar una actitud agressiva. Tot i les advertències per moderar la seva conducta, va resistir-se a ser immobilitzat i va arribar a mossegar un dels agents a la mà i al braç esquerre, i un altre al bessó de la cama dreta. La dona, per la seva banda, es va interposar en la intervenció policial, dificultant el control de la situació i incrementant la tensió de l’altercat. Finalment, tots dos van ser detinguts i traslladats per a la instrucció dels procediments legals corresponents. Els agents afectats van rebre l’atenció mèdica necessària per les lesions sofertes.

D’altra banda, la policia va detenir la matinada de dijous un home de 34 anys pels presumptes delictes contra la funció pública, honor i contra la llibertat. Se’ls va requerir per part del personal d’un local d’oci nocturn per una alteració d’ordre públic. Sobre el lloc, en voler identificar l’interessat, aquest va tenir una actitud poc col·laboradora i arrogant envers els agents interventors. A més, va proferir injúries i amenaces envers els funcionaris policials.

Dilluns es va detenir a Escaldes-Engordany un home de 35 anys que era objecte d’una retirada del permís de conduir per una ordenança penal judicial. L’endemà al matí es va arrestar una dona de 41 anys per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic, ja que la interessada havia lliurat a l’oficina d’Immigració un certificat laboral amb dades falsificades.

Finalment, la matinada de divendres a Canillo es va detenir un home de 38 anys per conducció d’un turisme amb una taxa d’1,09 g/l, i un home de 36 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna.