Trànsit dens a l'entrada del Principat per la frontera del riu Runer

Com ja ve sent habitual al Principat durant les festes de Nadal, aquest divendres ja s'ha generat trànsit dens per entrar al país per la frontera del riu Runer. Des d'aquest matí s'estan registrant petites retencions a la N-145, com ha informat el departament de mobilitat, així com a la Carretera General 2, a la variant d'Encamp en sentit nord.