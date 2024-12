El nou degà dels fisioterapeutes defensa l’atenció de qualitat

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Theo Rogue tot just assumeix la màxima responsabilitat del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes i, en espera de fer tot el traspàs d’informació amb la junta sortint, es refereix a una de les situacions que està vivint ara mateix la professió, la de la llista d’espera per atendre pacients. Una qüestió que atribueix al “desequilibri entre la demanda i la quantitat de fisioterapeutes”, a més de la necessitat d’oferir una atenció de qualitat. Per assegurar l’assistència idònia als pacients remarca que “no podem veure 50 pacients per dia”. Rogue apunta, sobre les fórmules per retallar aquest temps d’espera, que una passa per incorporar més professionals amb conveni amb la CASS. El col·lectiu s’ha queixat en reiterades ocasions de les tarifes baixes i sobre l’augment més recent, Rogue recorda que “no complia amb el que volíem” perquè, “tot i que una actualització sempre és benvinguda”, venien d’anys de congelació i les despeses de les consultes van a l’alça. No obstant això, reivindica la necessitat de mantenir el vessant públic de l’atenció assistencial i l’avantatge que això suposa respecte a sistemes de seguretat social que no cobreixen la fisioteràpia, com ara l’espanyol.