Medi Ambient adjudica 94.348 euros per a la promoció de l'economia circular

Medi Ambient ha adjudicat 94.348 euros en ajuts per la promoció de l'economia circular de l'any 2024. És el tercer any que s'entreguen aquestes subvencions, que van dirigides a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general "orientats a fomentar la creació d'empreses, activitats i projectes que contribueixin a l'economia circular, així com la creació de llocs de treball verd i al foment de la transició ecològica".

En aquesta convocatòria s'ha atorgat un ajut de 5.000 euros a ANDES-Andorra Energia Sostenible, per fer una campanya de sensibilització sobre l'ús d'eines teconlògiques. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola Andorrana rebrà el mateix import, per desenvolupar una campanya de sensibilització per reduir el malbaratament alimentari. Altres empreses que han rebut subvencions han estat Pirinenca de Serveis (35.000 euros), Social Innova (30.000 euros), Ecologia i Tècnica (15.255,50 euros), i Epika Sports (4.092,50 euros).