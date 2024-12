L'estudi d'adaptació del transport públic costa al Govern 28.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha adjudicat l'estudi d'adaptació i optimització dels recursos del servei de transport públic nacional a l'empresa Sinob Mobilitat per un import total de 28.215 euros, que tindrà fins al 30 d'abril per elaborar-lo. Aquesta iniciativa respon, segons l'executiu, a la necessitat d'impulsar algunes millores "després del procés participatiu que es va fer obert a la ciutadania".

Al mateix temps, Govern ha adjudicat la contractació per l'assessorament tècnic en matèria de transport nacional de viatgers, que ha estat per la mateixa empresa per un muntant de 24.557,5 euros, el contracte del qual s'allargarà fins al desembre del 2026.