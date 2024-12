La incidència de la grip es va duplicar la setmana passada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’afectació del virus gripal va a l’alça, segons les dades que actualitza setmanalment el ministeri de Salut des que va posar en marxa la vigilància a final de setembre. La informació indica que la taxa d’incidència de la malaltia per a la setmana 51 (del 16 al 23 de desembre) es va duplicar respecte a l’anterior període de set dies, arribant als 24,67 casos per 100.000 habitants. L’afectació de les infeccions respiratòries agudes, al seu torn, es va elevar a 219,74 casos per 100.000 habitants i l’informe de Salut precisa que “s’observa que la tendència a partir de la setmana 46 és creixent, amb lleugera tendència a l’alça, pel que fa al nombre de casos declarats”, i que la franja d’edat amb més incidència és la més primerenca, de zero a quatre anys. La meitat de les mostres que han donat positiu ho han fet per rinovirus / enterovirus, seguides de VRS (virus respiratori sincicial) i de grip B, amb el 25% de les mostres. Les dades concorden amb la situació a Europa, amb taxes en augment de virus respiratoris i grip. La de la covid, en canvi, va a la baixa, amb menys positivitat que l’any passat.