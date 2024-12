Incendi en una botiga de productes d’esport del carrer Pere d’Urg

Un incendi la tarda del dia de Nadal va obligar a desallotjar els veïns d’un bloc del carrer Pere Urg de la capital. L’incident es va originar en una botiga de materials i suplements esportius i va obligar a mobilitzar els bombers pels volts de les 19.30 hores, quan es va donar l’avís. L’origen del foc seria una cafetera que va perdre aigua i va provocar un fals contacte que ràpidament es va transformar en un incendi, segons va explicar al Diari el veí que va avisar els serveis d’emergència, Óscar Garcia.

La cortina de fum es va originar a la botiga, però es va estendre cap a tot l’edifici, la qual cosa va provocar que s’hagués de desallotjar l’edifici. Garcia va explicar que el fum va sortir del comerç i es va estendre per l’edifici a través d’una porta compartida entre la comunitat i la botiga. Quan va detectar el fum, Garcia va avisar tots els veïns perquè sortissin de l’edifici, inclòs el seu fill, que es trobava a casa quan van passar els fets. També va mirar de contactar amb el propietari del comerç afectat, que no es trobava dins del recinte quan va començar el foc i va arribar posteriorment, va explicar.

Fins als llocs dels fets es van desplaçar tres camions de bombers d’Andorra la Vella i un altre de la Massana per donar-los suport. Tot i que va ser una mica “aparatós”, per la “dificultat del carrer” i per “haver de mobilitzar més gent”, el foc es va extingir sense problemes i no hi va haver cap ferit, tal com van celebrar des del cos de bombers, que van tirar la porta de la botiga afectada per entrar i extreure tot el fum.

La intervenció dels bombers va durar prop de dues hores i es va saldar sense danys materials a l’edifici, que, això sí, va quedar amb una forta olor de fum. Per sort, “tot va quedar en un gran ensurt”, va explicar Garcia, que va lamentar els danys a la botiga de productes esportius, però va celebrar que tothom sortís il·lès.

INCENDI A ANYÓS

El mateix dia els bombers van haver d’intervenir en una cuina d’una casa particular a Anyós, pels volts de les dues de la tarda. Una intervenció que “va ser més ràpida” i on el foc també va ser extingit sense problemes.