Govern crea el carnet específic d’instal·lador energètic fotovoltaic

Govern ha aprovat, en consell de ministres, la creació d'un carnet específic d'instal·lador energètic fotovoltaic, per tal de garantir la disponibilitat de professionals capacitats per executar aquest tipus d'instal·lacions. Aquest carnet prové de la modificació del reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l'àmbit executiu de la instal·lació del muntatge i de l'obra en l'edificació, a proposta de l'Associació d'Empreses d'Electricitat, Lampisteria i Climatització d'Andorra (Adelca). Així, aquest nou carnet se suma al que fins ara ja s'anava entregant i que té un abast més ampli, ja que també inclou sistemes de producció d’energia elèctrica i calor, així com sistemes d’estalvi i millora energètica, informa Govern.