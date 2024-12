Els botiguers confien en la fidelitat del turisme de compres

El que pitjor valora el turista de la visita al país és l’encariment dels preus. Una dada que es pot extreure de les últimes onades d’enquestes realitzades per l’Observatori del comerç, en què es va preguntar a 1.300 visitants l’opinió respecte a diversos aspectes de la seva experiència al Principat. “La nostra clientela ve quasi en la seva totalitat de fora i ens ho repeteix sovint: tornem a Andorra per costum i perquè ens agraden els paisatges. Ja no es fan tantes compres aquí”, declara el propietari d’una coneguda botiga de begudes ubicada a l’avinguda Meritxell.

La majoria dels comerciants consultats pel Diari fan referència a la pujada en les despeses que implica tenir un negoci obert a les zones més cèntriques de la capital i com amb l’ajustament dels preus el benefici és cada vegada menor. “Els lloguers ens ofeguen i cada vegada hem de pagar més per entrar els productes de fora per la duana”, assenyala la gerent d’un negoci de perfumeria de l’avinguda Carlemany. El mes de juny passat, Estadística va anunciar que el valor de les importacions havia augmentat en un 6,8%, passant dels 117,8 milions d’euros de l’any anterior als 125,9 de l’actual. “A Espanya i França tenen subvencions i ajudes, mentre que aquí res”, declara.

Preguntats per si existeix por entre el comerç pel fet que el turista deixi de venir per l’encariment dels productes, la majoria assenyalen que no perquè és un visitant molt consolidat. “És cert que abans els visitants venien pels euros que es podien estalviar, però crec que ara ja no és tant així. El país ofereix moltes més coses”, detallen des del local de perfumeria. Tot i així, “hi ha productes concrets” que es continuen mantenint a preus relativament més baixos que a la resta de països veïns, com ara “el tabac i l’alcohol”. Una afirmació que corrobora l’estudi realitzat per l’Observatori del comerç, en què es pot veure com els turistes francesos són els principals compradors d’aquests productes, mentre que els espanyols opten per la vestimenta, el calçat no esportiu o la perfumeria.

La nota mitjana atorgada pels turistes amb relació al preu és d’un set sobre deu. Entre els aspectes més ben valorats en l’última onada –la que comprèn els mesos d’octubre i novembre– es troben la seguretat (un 9,3 sobre 10), l’espai urbà (9,2 sobre 10), l’atenció rebuda (un 8,7 sobre 10), la llengua en la qual han estat atesos (8,7) i la qualitat dels productes que s’hi poden adquirir (8,5). Pel que fa als excursionistes, les dades són similars, tot i que en el seu cas valoren un 0,1% pitjor els preus (6,9).

Altres dades analitzades a l’estudi fan referència a la despesa en compres per part dels visitants depenent l’època de l’any. D’aquesta manera, queda clar que el turista d’estiu gasta menys que el d’hivern. Concretament, 35 euros. “El que ve el juliol i l’agost es passeja, mira, toca, però no compra tant. El que ho fa a l’hivern té clar que realitza aquí les seves compres de Nadal”, expliquen els negocis consultats. Iniciatives com ara l’Andorra Shopping Festival o la decoració de llums també “ajuda” el comprador a “contagiar-se de l’ambient”. Com a dada curiosa, les persones que venen de fora durant la primavera efectuen una despesa mitjana en compres major que l’estiu: 79,16 euros.

De cara a la quarta onada d’enquestes –que es durà a terme durant les festes de Nadal–, des de l’Observatori del comerç s’ha anunciat que es començaran a analitzar nous paràmetres per obtenir una visió més real sobre temes com ara aparcament o trànsit. En aquesta línia, els comerciants consultats pel Diari assenyalen que “hi ha moltes persones” que “deixen de venir per les retencions que hi ha a la frontera els dies festius” o “pels problemes per estacionar el cotxe”.

MÉS DADES

VISITANTS EN PRIMAVERA

El maig el turista també té una despesa en compres major que a l’estiu.

COMERÇOS

Consideren que iniciatives com, per exemple, l’Andorra Shopping Festival ajuda els clients a “contagiar-se de l’ambient”.

NOVES PREGUNTES

De cara a noves enquestes, l’Observatori del comerç incorporarà preguntes sobre aparcament o trànsit.