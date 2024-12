Dos detinguts per robatoris en domicilis

L’estació, on van aparèixer les joies robades.Fernando Galindo

Les visites durant la nit de Nadal solen ser per part del Pare Noel, que entra a deixar regals a les cases d’aquelles persones que s’han portat bé, però dos nois de 19 i 20 anys van tenir una idea molt diferent. Els joves, un turista i un resident, van ser detinguts la nit del 25 de desembre pels volts de la una de la matinada com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per furts amb força en domicilis particulars.