La direcció del ministeri de Turisme queda vacant per la jubilació de Sergi Nadal

El BOPA ha oficialitzat aquest matí el cessament del director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, motivat per la seva jubilació. Segons va informar el Govern, per ara el càrrec queda vacant a l'espera de concretar el relleu. Nadal acumula una dilatada experiència a l'administració central i sempre lligat a l'àrea de Turisme. Després d'ocupar una plaça de tècnic, el 1990 va ser nomenat per primer cop director del departament, càrrec que va renovar amb diferents executius. El maig passat, després de la conformació del nou Govern encapçalat per Xavier Espot i la incorporació de les competències de Comerç al ministeri de Turisme liderat per Jordi Torres, va ser nomenat director de Turisme i Comerç, les funcions que ha desenvolupat fins ara. El cessament es farà efectiu l'1 de gener.