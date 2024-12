Detingut un home per mossegar uns agents de policia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser detingut per mossegar dos agents, al braç i al bessó dels funcionaris. Els fets es van desencadenar durant la nit de Nadal, quan la policia es va presentar al domicili de l'home per una denuncia perquè tenia la música molt alta, fet que constaten quan arriben al lloc dels fets. L'arrestat es nega a ser identificat i se li demana apagar l'aparell de música en reiterades ocasions, fins que la dona, que es trobava a l'interior del pis, accedeix a fer-ho.

Quan els agents procedeixen a fer l'expedient administratiu sancionador, l'home, de 48 anys, adopta una actitud agressiva contra els funcionaris, fet que els obliga a immobilitzar-lo. És en aquest moment quan l'arrestat causa dues mossegades a la mà i braç d'un dels policies, i al bessó de l'altre. La dona, de 43 anys, va ser detinguda per interposar-se i dificultar el control.

Detinguda per tràfic jurídic

D'altra banda, una dona, de 41 anys, va ser detinguda dimarts al matí per haver lliurat un certificat laboral amb dades falsificades a la oficina d'immigració, amb la intenció d'obtenir el permís de residència i treball. La policia es va emportar la dona per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic. Dilluns també es va detenir a un home, de 35 anys, que feia objecte d'una retirada del permís de conduir per una ordenança penal i judicial.