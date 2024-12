Arrestat un home amb 0,5 grams de cocaïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home, de 36 anys, ha estat detingut aquesta matinada per possessió d'estupefaents. Quan els agents van procedir a registrar el detingut, van trobar 0,5 grams de cocaïna. També aquesta matinada, la policia ha arrestat un home, de 38 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol. El conductor ha donat una taxa de 1,09 grams per litre en sang.

Controlat per alteració de l'ordre públic

El dia de Sant Esteve la policia va haver d'intervenir a un local d'oci nocturn per una alteració de l'ordre públic. Els agents es van personar al lloc dels fets i es van trobar l'home, de 34 anys, "amb actitud poc col·laboradora i arrogant", i va proferir insults i amenaces als funcionaris, que se'l van emportar per presumptes delictes contra la funció pública, honor i contra la llibertat.