Continuïtat del passeig del riu entre el pont de Tobira i l’Estadi Nacional

El ministeri de Territori i Urbanisme ha aprovat un projecte per construir un mur de canalització al riu Valira, en el tram comprès entre el pont de Tobira i l’accés a l’Estadi Nacional. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal donar continuïtat al passeig fluvial al marge dret del riu, alhora que garanteix la integració ambiental i la millora de la seguretat per als vianants.